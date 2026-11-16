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Президент Зеленський підписав нові санкційні укази проти Росії

Готуються й наступні рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій.

Президент Зеленський підписав нові санкційні укази проти Росії
Президент Володимир Зеленськийє
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання нових санкційних указів. Також готуються додаткові рішення РНБО.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 листопада.

За словами глави держави, під час розмови з міністром оборони Євгенієм Хмарою обговорювали, зокрема, українські далекобійні удари.

"План наших далекобійних санкцій має виконуватись повністю. І щойно я підписав нові санкційні укази. Будуть іще рішення РНБО щодо санкцій. Документи готуються", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що санкційний тиск України та її партнерів має залишатися сильним. На думку президента, санкції сприяють формуванню в Росії мотиву завершити війну.

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