Президент Зеленський підписав нові санкційні укази проти Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання нових санкційних указів. Також готуються додаткові рішення РНБО.
Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 листопада.
За словами глави держави, під час розмови з міністром оборони Євгенієм Хмарою обговорювали, зокрема, українські далекобійні удари.
"План наших далекобійних санкцій має виконуватись повністю. І щойно я підписав нові санкційні укази. Будуть іще рішення РНБО щодо санкцій. Документи готуються", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що санкційний тиск України та її партнерів має залишатися сильним. На думку президента, санкції сприяють формуванню в Росії мотиву завершити війну.
- ЄС запровадив санкції проти 30 росіян та двох організацій у відповідь на втручання Росії в інформаційне середовище та зловмисну діяльність у кіберпросторі.