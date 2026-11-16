Без електроенергії також залишилися частина жителів Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.

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Після російського удару по енергетичних об’єктах, місто Дніпро залишилося без електроенергії. Знеструмлення також торкнулося частини споживачів у трьох районах області.

Про це повідомила група ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Насамперед електропостачання повертають системам водо- й теплопостачання та соціальним об’єктам.

У ДТЕК попередили, що повторні російські атаки можуть ускладнити роботу бригад. Водночас енергетики вже перебувають на місцях і працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.