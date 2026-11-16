На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16 громадян, які перебували в російській окупації. Більшість із них потребували сторонньої допомоги через стан здоров’я. Найстаршій евакуйованій – 86 років.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед повернутих є люди з наслідками інсультів, онкологічними та серцево-судинними захворюваннями, діабетом і порушеннями рухових функцій. Деякі з них не можуть самостійно пересуватися, потребують постійного догляду, кисневої підтримки та регулярного приймання ліків.

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Евакуацію організував Офіс омбудсмана спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Підтримку в організації переміщення також надали міжнародна компанія МХП та її засновник і генеральний директор Юрій Косюк.

Серед евакуйованих – жінка, яка народилася 6 січня 1940 року, а також чоловіки 1942 року народження. Їм нині по 84 роки.

Окремо Лубінець розповів про подружжя, яке роками жило в окупації та чекало на можливість повернутися на підконтрольну Україні територію. Чоловік переніс інсульт, має інвалідність III групи, нестабільну стенокардію та порушення мовлення. Жінка має інвалідність II групи, церебросклероз III стадії та онкологічне захворювання молочної залози.

За словами омбудсмана, подружжя розповідало, що в окупації не мало змоги отримувати належну медичну допомогу та купувати необхідні препарати. Ліки коштували тисячі рублів, а частина з них була простроченою. Також подружжя не бачило своїх дітей, які виїхали на тимчасово окуповану територію.

Лубінець наголосив, що йдеться саме про евакуацію з тимчасово окупованих територій, а не гуманітарну місію. Після повернення українців супроводжуватиме «Карітас України», який допомагає з реінтеграцією за місцями проживання.