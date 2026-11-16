БпАК «Бебрадрон» став доступний для замовлення за єБали на Brave1 Market

Український безпілотний авіаційний комплекс «Бебрадрон» компанії BlueBird Tech став доступний для придбання за єБали на маркетплейсі Brave1. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

До складу БпАК «Бебрадрон» входять 10 безпілотників, наземний комплекс керування «Віщун-НС3», пневматична катапульта та обладнання для підготовки БпЛА до польоту. Таким чином, підрозділ отримує комплексне готове рішення для ураження техніки та позицій в тилу противника.

«Важливо, що тепер військові можуть придбати БпАК «Бебрадрон» за єБали. Це рішення «під ключ», яке не потребує додаткового підбору компонентів. Після отримання БпАК підрозділ може використовувати його для виконання бойових завдань і в результаті – заробляти нові єБали для подальшого посилення технічної складової місій», – зазначили у BlueBird Tech.

Нагадаємо, міністерство оборони України кодифікувало ударний БпЛА «Бебрадрон» компанії BlueBird Tech у жовтні 2026 року.

«Бебрадрон» – це тактичний БпЛА літакового типу з фіксованим крилом. Його створили в Україні для виконання завдань на середніх дистанціях. За даними компанії, безпілотник має тактичний радіус до 45 км, тривалість польоту від 30 хвилин, розвиває швидкість 150 км/год і може нести до 7.5 кг корисного навантаження. «Бебрадрон» запускається з компактної пневматичної катапульти виробництва BlueBird Tech, керується оператором, транслює відео та телеметрію в режимі реального часу.