Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Міноборони кодифікувало тактичний безпілотник «Бебрадрон»

Це тактичний БпЛА літакового типу, що, за даними розробників, має тактичний радіус до 45 км і може нести до 7.5 кг корисного навантаження

Міноборони кодифікувало тактичний безпілотник «Бебрадрон»
Фото: BlueBird Tech

Міністерство оборони України кодифікувало ударний БпЛА «Бебрадрон» компанії BlueBird Tech. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

У BlueBird Tech зазначили, що кодифікація МОУ означає, що «Бебрадрон» пройшов усі офіційні процедури та внесений до системи постачання Сил оборони України. Держава зможе купувати його за кошти бюджету.

«Бебрадрон» – це тактичний БпЛА літакового типу з фіксованим крилом. Його створили в Україні для виконання завдань на середніх дистанціях. За даними компанії, безпілотник має тактичний радіус до 45 км, тривалість польоту від 30 хвилин, розвиває швидкість 150 км/год і може нести до 7.5 кг корисного навантаження. «Бебрадрон» запускається з компактної пневматичної катапульти виробництва BlueBird Tech, керується оператором, транслює відео та телеметрію в режимі реального часу. 

Загалом, від початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України 650 безпілотних авіаційних комплексів. З них, зокрема, 32 ударних БпЛА middle strike.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies