Міноборони кодифікувало тактичний безпілотник «Бебрадрон»

Це тактичний БпЛА літакового типу, що, за даними розробників, має тактичний радіус до 45 км і може нести до 7.5 кг корисного навантаження

Міністерство оборони України кодифікувало ударний БпЛА «Бебрадрон» компанії BlueBird Tech. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

У BlueBird Tech зазначили, що кодифікація МОУ означає, що «Бебрадрон» пройшов усі офіційні процедури та внесений до системи постачання Сил оборони України. Держава зможе купувати його за кошти бюджету.

«Бебрадрон» – це тактичний БпЛА літакового типу з фіксованим крилом. Його створили в Україні для виконання завдань на середніх дистанціях. За даними компанії, безпілотник має тактичний радіус до 45 км, тривалість польоту від 30 хвилин, розвиває швидкість 150 км/год і може нести до 7.5 кг корисного навантаження. «Бебрадрон» запускається з компактної пневматичної катапульти виробництва BlueBird Tech, керується оператором, транслює відео та телеметрію в режимі реального часу.

Загалом, від початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України 650 безпілотних авіаційних комплексів. З них, зокрема, 32 ударних БпЛА middle strike.