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Defense Tech

Фрідріх Мерц: Німеччина профінансує дрони-перехоплювачі Quantum Systems для України

Фінансування виробництва передбачене німецьким зимовим пакетом військової допомоги, а дрони вироблятимуть в Україні

Фрідріх Мерц: Німеччина профінансує дрони-перехоплювачі Quantum Systems для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що Німеччина профінансує кілька десятків тисяч дронів-перехоплювачів Quantum Systems для України. Про це Quantum Systems повідомила у пресрелізі.

Під час візиту до Києва Федеральний канцлер Фрідріх Мерц і міністерка економіки та енергетики Катеріна Райхе зустрілися з представниками Quantum Systems. Компанія розповіла делегації, як налагоджує виробництво в умовах війни, навчає операторів і надає підтримку щодо своїх систем. Окремо йшлося і про подальше розширення виробництва безпілотних систем в Україні. 

Дрони-перехоплювачі розробила українська команда Quantum WIY Industries. У компанії зазначили, що їхнє завдання – захист міст, цивільних об'єктів і критичної інфраструктури від атак ворожих БпЛА. Спільна виробнича програма стала відповіддю на застосування Росією ударних дронів з реактивними двигунами. Щоб їм протидіяти, потрібні перехоплювачі, які можна виробляти й застосовувати в значно більших обсягах, пояснюють у Quantum WIY Industries. 

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«Для QWI цей проєкт дає змогу поєднати нашу інженерну експертизу з виробничими можливостями партнерів і наростити виробництво в Україні. Наш пріоритет простий: якнайшвидше передати українським захисникам більше перехоплювачів. Ми й надалі вдосконалюватимемо наші системи з урахуванням відгуків підрозділів, які ними користуються, і розбудовуватимемо виробництво, здатне швидко адаптуватися до нових загроз», - зазначив генеральний директор Quantum WIY Industries. 

У компанії додали, що цей проєкт Quantum Systems реалізує через спільні німецько-українські підприємства. Серед них Quantum Frontline Industries, Quantum WIY Industries та Quantum Tencore Industries. Така модель поєднує український бойовий досвід із німецькими промисловими спроможностями. Завдяки цьому системи для України можна виробляти в більших обсягах, а водночас Німеччина та союзники отримують довгострокові виробничі можливості, пояснюють у Quantum WIY Industries.

Під час круглого столу з представниками оборонно-промислового комплексу за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Quantum Systems і Fire Point також підписали меморандум про взаєморозуміння. Компанії разом розвиватимуть безпілотні технології та засоби протидії сучасним повітряним загрозам. 

Quantum Systems — німецька оборонна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні системи для потреб оборони, безпеки та цивільної стійкості. Її портфоліо об’єднує апаратне та програмне забезпечення, а також технології штучного інтелекту у сфері безпілотних систем, сенсорів і рішень для протидії безпілотним системам у повітрі, на землі, на морі та в суміжних сферах.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, потягом прибув до Києва. Головною метою свого візиту він назвав демонстрацію подальшої підтримки України з боку Німеччини.

Під час візиту німецької делегації на чолі з Фрідріхом Мерцом до Києва, зокрема, було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на 8,5 мільярда євро. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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