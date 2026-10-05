Затримали підозрюваного в збиранні розвідданих для ударів Росії по Києву та Полтавщині

Наведенням ворожих атак займався військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області.

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 до 24 вересня цього року.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За матеріалами справи, зловмисник протягом 4-х днів відстежував потенційні “цілі”, щоб навести на столицю реактивні дрони типу “Герань-5” та балістичні ракети. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення цивільні жителі столиці. Також комбіновані обстріли пошкодили житловий сектор у декількох районах міста та пологовий будинок.

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Як з’ясувало розслідування, наведенням ворожих атак займався військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області.

Невдовзі після призову він самовільно залишив розташування військової частини у Київській області, оселився в одному з хостелів столиці і почав шукати “легкі” заробітки у Телеграм-каналах. У месенджері його завербував російський спецслужбіст і в обмін на обіцянку “швидких” грошей доручив коригувати удари по Києву.

Для цього агент передавав до РФ локації об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони. Після російських атак він виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих “прильотів”.

Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з’ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.

Співробітники СБУ затримали коригувальника поблизу його тимчасової оселі. Під час обшуків у нього виявлено два смартфони, з яких він координував свої дії з ФСБ. Також вилучено легкозаймисту суміш, яку він планував використати для підпалу авто українського воїна.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.