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Defense Tech

CEO Tencore LLC Максим Васильченко очолить правління Української ради зброярів

Він змінить на цій посаді Олександра Камишіна, який очолював організацію від початку її роботи в лютому 2025 року

CEO Tencore LLC Максим Васильченко очолить правління Української ради зброярів
Фото: Українська рада зброярів

Співзасновник і CEO оборонної компанії Tencore LLC та очільник асоціації «Українські Роботизовані Сили» Максим Васильченко стане новим головою правління Української ради зброярів. Про кадрові зміни організація повідомила у Facebook.

Васильченко входить до правління Ради від моменту її заснування. Крім цього, він очолює компанію Tencore LLC, яка розробляє та виробляє НРК. Серед її основних розробок — багатоцільова роботизована платформа TerMIT.

Камишін при цьому залишиться членом правління Ради. Надалі він зосередиться на міжнародній та інвестиційній співпраці, зокрема продовжить розвивати Investor Club Ради, який наразі об’єднує 24 інвестиційні фонди.

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Українська рада зброярів – платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами. Вона розпочала роботу в лютому 2025 року.

Головою правління ради тоді став радник президента зі стратегічних питань, ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Виконавчим директором обрали Ігоря Федірка – ексзаступника директора «Укроборонсервісу» з гуманітарного розмінування, керівника Державного центру гуманітарного розмінування.

До складу Ради, зокрема, увійшли: Ліга оборонних підприємств, Українські роботизовані сили, Асоціація виробників РЕБ/РЕР, Techosystem Defense, Оборонний Альянс, Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «АРМАДА», Інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Станом на жовтень 2026 року, за час своєї роботи екосистема Ради, за даними організації, зросла до понад 400 учасників.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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