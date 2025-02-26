В Україні розпочала роботу рада зброярів, головою правління став Камишін

Вона має консолідувати приватну оборонну індустрію з держструктурами.

Розпочала роботу українська рада зброярів – платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами.

Про це повідомила пресслужба Ради.

До складу Ради вже увійшли: Ліга оборонних підприємств, Українські роботизовані сили, Асоціація виробників РЕБ/РЕР, Techosystem Defense, Оборонний Альянс, Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій "АРМАДА", Інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Головою правління став радник президента зі стратегічних питань, ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Виконавчим директором обрано Ігоря Федірка – ексзаступника директора "Укроборонсервісу" з гуманітарного розмінування, керівника Державного центру гуманітарного розмінування.