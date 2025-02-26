На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 5 отримали поранення

Зокрема нічні ворожі удари по Харкову призвели до пошкоджень у Київському та Шевченківському районах.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 5 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

Нічні ворожі удари по Харкову призвели до пошкоджень у Київському та Шевченківському районах. Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» пошкоджено багатоквартирні будинки, університет, приміщення театру та кафе.

У 9-поверховому будинку виникла пожежа, у двох жінок 40 і 86 років гостра реакція на стрес, ще п'ятьох врятували. Також були пошкоджені тротуар та контактна мережа тролейбуса.

25 лютого 20:14 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

17:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Орішанка. Влучання КАБ в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу по с. Золочів 2 КАБами пошкоджено двоповерховий приватний будинок.

15:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова-Новоселівка. Внаслідок обстрілу артилерією пошкоджено мобільне укриття, три приватних житлових будинки та дві господарчі споруди.

14:00 Куп'янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок скиду боєприпасу з FPV-дрону постраждав чоловік 55 років.

13:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, на автодорозі між с. Білий Колодязь та с. Караїчне. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено легковий автомобіль. Загинув чоловік, ще один отримав поранення.

13:00 Куп'янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.

12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 20 приватних будинків та 4 господарчі споруди. Постраждала 1 жінка, госпіталізована до медичного закладу.

12:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Підвисоке. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено лінія електропередач.

11:46 Богодухівський р-н., с. Золочів. Внаслідок обстрілу КАБ знищено два гаража, частково пошкоджено 2 чотирьохповерхових та 4 двоповерхових багатоквартирних будинки, 1 автомобіль знищено, 3 автомобілі пошкоджено. Постраждала 1 жінка, госпіталізована.

11:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, с. Миронівка, с. Рідне. Влучання 3 КАБів в землю на відкритій території.

В полі між с. Печеніги та с. Юрченкове( поворот на с. Базаліївка) підірвався на невідомому вибуховому пристрої 52-річний чоловік. Госпіталізований.

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.