Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів . Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 870 700 військових.

Росія вже втратила в Україні 870 700 військових.

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