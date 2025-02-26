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Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 870 700 військових. 

Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 870 700 військових. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 870700 (+1170) осіб 
  • танків ‒ 10201 (+19) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21183 (+15) 
  • артилерійських систем – 23686 (+34) 
  • РСЗВ – 1299 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1085 (+2) 
  • літаків – 370 (+0)  
  • гелікоптерів – 331 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26961 (+194) 
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни  - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38702 (+120) 
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+0).

Дані уточнюються. 

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