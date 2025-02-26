За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 870 700 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 870700 (+1170) осіб
- танків ‒ 10201 (+19)
- бойових броньованих машин ‒ 21183 (+15)
- артилерійських систем – 23686 (+34)
- РСЗВ – 1299 (+0)
- засоби ППО ‒ 1085 (+2)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26961 (+194)
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38702 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+0).
Дані уточнюються.