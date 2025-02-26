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Росіяни атакували Харків, є влучання уламків (доповнено)

Попередньо, є три влучання по місту.

Росіяни атакували Харків, є влучання уламків (доповнено)
Наслідки влучання
Фото: Харківська ОВА в Telegram

В ніч на 26 лютого росіяни вкотре завдали ударів по Харкову. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах”, – повідомив Терехов.

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За даними станом на ранок від голови ОВА, поранені двоє людей – в них гостра реакція на стрес. Врятували п'ятьох людей.

О 00:10 внаслідок влучання уламків БпЛА "Герань" в дорогу пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. О 00:25 уламки пошкодили 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа в квартирі на 2-му поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку. Тут є двоє постраждалих.

Наслідки атаки
Фото: Харківська ОВА в Telegram
Наслідки атаки

00:30 внаслідок влучання уламків БпЛА "Герань" в тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. 

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