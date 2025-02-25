До підготовки українських військових у Великобританії доєдналась Албанія

До програми Interflex із підготовки українських військових у Великобританії доєдналась чергова країна.
Про це повідомило міноборони Великобританії.
“Албанія стала 13-ю країною, яка приєдналася до очолюваної Великобританією операції Interflex”, – йдеться у повідомленні.
Крім Албанії і Британії в операції Interflex беруть участь Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Естонія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Швеція, а також частково визнане Косово.
У британському оборонному відомстві запевнили, що Великобританія з партнерами будуть продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
- Вісім країн Північної Європи та Балтії нададуть озброєння та проведуть навчання для української бригади.
- 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.
- Великобританія керуватиме підготовкою українських військових у рамках операції Interflex протягом усього 2025 року.