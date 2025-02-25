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До підготовки українських військових у Великобританії доєдналась Албанія

Таким чином Албанія стала 13-ю країною у цій ініціативі.

До підготовки українських військових у Великобританії доєдналась Албанія
Українські військові під час навчань Interflex
Фото: EPA/UPG

До програми Interflex із підготовки українських військових у Великобританії доєдналась чергова країна.

Про це повідомило міноборони Великобританії.

Албанія стала 13-ю країною, яка приєдналася до очолюваної Великобританією операції Interflex”, – йдеться у повідомленні.

Крім Албанії і Британії в операції Interflex беруть участь Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Естонія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Швеція, а також частково визнане Косово.

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У британському оборонному відомстві запевнили, що Великобританія з партнерами будуть продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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