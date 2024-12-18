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Великобританія керуватиме підготовкою українських військових протягом усього 2025 року

Великобританія також зміцноватиме український ОПК.

Великобританія керуватиме підготовкою українських військових протягом усього 2025 року
Українські військові під час навчань Interflex
Фото: EPA/UPG

Великобританія керуватиме підготовкою українських військових у рамках операції Interflex протягом усього 2025 року.

Про це розповів державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває із візитом у Києві, пише "Укрінформ".

"Я взяв на себе зобов’язання, що Велика Британія продовжуватиме керувати підготовкою бійців у рамках операції INTERFLEX протягом усього 2025 року. Якщо навіть бойові дії і припиняться, ваша потреба у підготовці військових, в оборонній допомозі, у солідарності та підтримці, яку Велика Британія може надати вашій країні, нікуди не зникне", – зазначив він.

Також політик додав, що це зробить Україну сильнішою та більш захищеною в майбутньому. 

Гілі також наголосив, що Великобританція зміцнюватиме оборонно-промисловий комплекс України. 

"До речі, частина дискусій, які ми мали сьогодні з міністром оборони Умєровим, стосується того, як ми можемо надалі зміцнити військово-промисловий комплекс України, щоб він став важливою частиною вашої спроможності воювати сьогодні і захищати себе разом із союзниками в майбутньому", – сказав держсекретар. 

  • Сьогодні Гілі також сказав, що Великобританія посилює військову допомогу Україні новим пакетом, в який входять морські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та артилерія. 
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