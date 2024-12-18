Росіяни атакували дроном цивільне авто у Херсоні, є жертви

Унаслідок атаки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення.

Російські окупанти знову атакували дроном цивільне авто у Херсоні, є загиблий та поранений.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства військові армії РФ атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона.

Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення та госпіталізований.