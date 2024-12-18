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За добу російські окупанти вбили людину на Херсонщині і поранили трьох

Пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків.

За добу російські окупанти вбили людину на Херсонщині і поранили трьох
У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру (архівне фото)
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Російські окупанти знову обстріляли Херсонську область. В результаті одна людина загинула, ще три - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Широка Балка, Садове, Станіслав, Дар'ївка, Іванівка, Понятівка, Берислав, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Михайлівка, Осокорівка, Саблуківка, Новоолександрівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили торгові кіоски, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

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