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Росіяни обстріляли Богодухівський район Харківщини

Внаслідок обстрілу один цивільний отримав поранення.

Росіяни обстріляли Богодухівський район Харківщини
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Ввечері 17 грудня російські окупаційні війська вкотре атакували Харківську область.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними, із 19:50 по 20:40 армія РФ випустила по населених пунктах Богодухівського району щонайменше 8 КАБів”, - написав Синєгубов.

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Зокрема, КАБами вдарили по Золочеву Богодухівського району. 

Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок. За інформацією медиків, поранення отримав 76-річний чоловік.

Частина авіабомб впала на відкритій території.

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