Росіяни обстріляли Богодухівський район Харківщини

Ввечері 17 грудня російські окупаційні війська вкотре атакували Харківську область.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“За попередніми даними, із 19:50 по 20:40 армія РФ випустила по населених пунктах Богодухівського району щонайменше 8 КАБів”, - написав Синєгубов.
Зокрема, КАБами вдарили по Золочеву Богодухівського району.
Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок. За інформацією медиків, поранення отримав 76-річний чоловік.
Частина авіабомб впала на відкритій території.