Росіяни обстріляли Богодухівський район Харківщини

Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок. За інформацією медиків, поранення отримав 76-річний чоловік.

“За попередніми даними, із 19:50 по 20:40 армія РФ випустила по населених пунктах Богодухівського району щонайменше 8 КАБів”, - написав Синєгубов.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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