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Сирський озвучив подробиці про будівництво фортифікацій: робота - на фінальному етапі

Головком наголосив, що Держспецстранспорту потрібно прискорити роботу.

Сирський озвучив подробиці про будівництво фортифікацій: робота - на фінальному етапі
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, Держспецстранспорту потрібно прискорити роботу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Головком наголосив, що за нинішніх обставин «все суспільство має згуртуватися для підтримки Сил оборони». 

«До виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації. Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій», - зазначив Сирський.

Головнокомандувач наголосив на потребі ОВА активніше діяти на своєму полі щодо будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину.

«Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль – як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі, та передусім – для збереження життя кожного українського воїна», - підкреслив головком.

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