У Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка, який майже 3 дні блукав у лісі, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Банилів-Підгірний заблукав чоловік, 1997 року народження.
Потерпілий майже три дні провів у лісі, втративши орієнтир. Попри складні умови, він зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.
На пошуки чоловіка вирушили гірські рятувальники зі службовими собаками, а також правоохоронці.
“Завдяки злагодженій роботі команді вдалося відшукати зниклого, надати йому першу домедичну допомогу та транспортувати до медиків для подальшого огляду”, ‒ зазначили надзвичайники.
- Тиждень тому надзвичайники врятували у Закарпатській області 37-річного туриста з Києва. Він розпочав свою мандрівку зі селища Ясіня на Закарпатті, пройшов через полонину Шиса й після ночівлі вирушив на гору Петрос, однак запланованого маршруту не дотримався. Температура у горах знизилася до 12 градусів морозу. Рятувальники знайшли його поблизу полонини Головчеська.