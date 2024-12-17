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На Буковині врятували чоловіка, який три дні блукав у лісі

Попри складні умови, він зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.

На Буковині врятували чоловіка, який три дні блукав у лісі

У Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка, який майже 3 дні блукав у лісі, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Банилів-Підгірний заблукав чоловік, 1997 року народження.

Потерпілий майже три дні провів у лісі, втративши орієнтир. Попри складні умови, він зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.

На пошуки чоловіка вирушили гірські рятувальники зі службовими собаками, а також правоохоронці.

“Завдяки злагодженій роботі команді вдалося відшукати зниклого, надати йому першу домедичну допомогу та транспортувати до медиків для подальшого огляду”, ‒ зазначили надзвичайники.

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  • Тиждень тому надзвичайники врятували у Закарпатській області 37-річного туриста з Києва. Він розпочав свою мандрівку зі селища Ясіня на Закарпатті, пройшов через полонину Шиса й після ночівлі вирушив на гору Петрос, однак запланованого маршруту не дотримався. Температура у горах знизилася до 12 градусів морозу. Рятувальники знайшли його поблизу полонини Головчеська.
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