Попри складні умови, він зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.

У Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка, який майже 3 дні блукав у лісі, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Банилів-Підгірний заблукав чоловік, 1997 року народження.

Потерпілий майже три дні провів у лісі, втративши орієнтир. Попри складні умови, він зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.

На пошуки чоловіка вирушили гірські рятувальники зі службовими собаками, а також правоохоронці.

“Завдяки злагодженій роботі команді вдалося відшукати зниклого, надати йому першу домедичну допомогу та транспортувати до медиків для подальшого огляду”, ‒ зазначили надзвичайники.