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У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов по всій Україні

Завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов по всій Україні
Фото: Медіацентр Україна

16 та 17 грудня синоптики прогнозують снігопади та хуртовини, на високогiр’ї схiдної частини Закарпаття очікується значна снiголавинна небезпека — ІІІ рiвень.

Про це ідеться у повідомленні ДСНС України.

Зокрема, 17 грудня по всій Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпеки, жовтий.

"За нагальної потреби не виходьте на вулицю, не ходіть біля ліній електропередач і рекламних щитів. Водії та пішоходи, будьте максимально уважними на дорогах й дотримуйтеся ПДР, — ідеться у повідомленні ДСНС.

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