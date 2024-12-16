Снайпер ГУР знищив російського окупанта на відстані 2069 метрів

Снайпер підрозділу активних дій ГУР МО України з позивним “Лектор” знищив російського окупанта кулею калібру .338LM на відстані 2069 метрів, повідомили у розвідці.

Підтверджений рекорд для такого калібру належить британському снайперу, капралу гвардійського королівського полку “Blues and Royals” Крейґу Гаррісону. У листопаді 2009 року під час війни в Афганістані він успішно уразив двох талібів на відстані 2475 метрів, а також пошкодив їхній кулемет. Гаррісон стріляв лежачи, перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі. Точності, за словами капрала, також сприяла безвітряна погода та чітка видимість. Утім перед тим, як влучити, британському снайперу довелось зробити дев’ять пристрілочних.

Снайпер ГУР “Лектор” перебував фактично на одному рівні рельєфу з російським окупантом, цілився в умовах суворого українського грудня, стріляв, стоячи в окопі, по противнику, який рухався посадкою ‒ і влучив з першого пострілу.

“В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопа, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень”, ‒ пояснив розвідник.

Рекордний постріл “Лектора” відзначив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. “Майстерна робота, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу. Влучити в рухому ціль на такій відстані ‒ величезне досягнення; свідчення високого професіоналізму й концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки. Продовжуємо боротьбу, аби знищити ще більше російських окупантів!”, ‒ зазначив він.

У цивільному житті “Лектор” працював єгерем. Спершу служив у розвідці однієї з бригад ТрО, а з лютого 2023 ― воює у лавах підрозділу активних дій ГУР МО України.

Військовий пройшов низку спеціалізованих військових навчань, зокрема снайперський вишкіл ГУР та курс “Гнів Пречистий” від фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим”.

За час повномасштабного вторгнення на рахунку “Лектора” вже понад три десятки знищених цілей. За словами снайпера, під кожну задачу він підбирає окремий тип гвинтівки. Історичний влучний постріл на 2069 метрів зробив із Sako M10. “Але якщо б постав вибір: обрати одну гвинтівку і один набій ‒ взяв би Сadex Kraken та калібр .338LM”, додав снайпер.