Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли

Два російські танкери, які вчора зазначили катастрофи у Керченські протоці і є фактично є суднами військового класу, вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в етері “Суспільного”.

"Ті погодні умови, які були на той момент в морі, були не тими, при яких вони могли перебувати у відкритому морі... Тут як завжди росіяни порушили все, що могли порушити", ‒зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що наразі триває сезон штормів, який закінчиться до середини весни. До цього часу складно з'ясувати всі обставини, а росіянам буде важко витягувати танкери з води. Водночас подібні штормові умови ускладнюють навігацію щодо виходу бойових кораблів Чорноморського флоту РФ з бухт та застосування крилатих ракет.

Речник ВМС ЗСУ також наголосив, що ці танкери ‒ старі, їм понад 50 років. Їх могли затримати на стоянці довше запланованого і капітан корабля мав враховувати всі ці фактори і розрахувати всі ризики.

“Але звісно перекидати російську нафту або інші паливно-мастильні матеріали для них важливіше, ніж дотримання вимог щодо безпеки цивільного судноплавства”, ‒ наголосив Плетенчук.

Він зауважив, що це не єдиний такий випадок, коли вони порушують правила судноплавства. Зокрема, йдеться про недотримання вимог щодо прибережних попереджень та постійне вимкнення системи ідентифікації. За інформацією речника ВМС ЗСУ, одне з цих суден, що потрапили в аварію біля Керченської протоки, так само періодично вимикало цю систему.

Додамо, Керченська протока офіційно Україною закрита понад рік для цивільного судноплавства, але росіяни нехтують цими правилами.