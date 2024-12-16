Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли

Два російські танкери, які вчора зазначили катастрофи у Керченські протоці і є фактично є суднами військового класу, вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.
Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в етері “Суспільного”.
"Ті погодні умови, які були на той момент в морі, були не тими, при яких вони могли перебувати у відкритому морі... Тут як завжди росіяни порушили все, що могли порушити", ‒зазначив Плетенчук.
Він підкреслив, що наразі триває сезон штормів, який закінчиться до середини весни. До цього часу складно з'ясувати всі обставини, а росіянам буде важко витягувати танкери з води. Водночас подібні штормові умови ускладнюють навігацію щодо виходу бойових кораблів Чорноморського флоту РФ з бухт та застосування крилатих ракет.
Речник ВМС ЗСУ також наголосив, що ці танкери ‒ старі, їм понад 50 років. Їх могли затримати на стоянці довше запланованого і капітан корабля мав враховувати всі ці фактори і розрахувати всі ризики.
“Але звісно перекидати російську нафту або інші паливно-мастильні матеріали для них важливіше, ніж дотримання вимог щодо безпеки цивільного судноплавства”, ‒ наголосив Плетенчук.
Він зауважив, що це не єдиний такий випадок, коли вони порушують правила судноплавства. Зокрема, йдеться про недотримання вимог щодо прибережних попереджень та постійне вимкнення системи ідентифікації. За інформацією речника ВМС ЗСУ, одне з цих суден, що потрапили в аварію біля Керченської протоки, так само періодично вимикало цю систему.
Додамо, Керченська протока офіційно Україною закрита понад рік для цивільного судноплавства, але росіяни нехтують цими правилами.
- Вчора стало відомо про два танкери РФ, що тонули в Керченській протоці, ‒ "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". Причиною інциденту став шторм, судна отримали пошкодження.
- На борту танкерів перебували 13 та 14 осіб відповідно. Танкери переміщали понад 8 тонн мазуту. Унаслідок інциденту загинув моряк.
- Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак заявила, що танкери перевозили паливо для військових кораблів. Подібний інцидент стався у 2007 році, коли танкер "Волгонефть" зазнав катастрофи в Керченській протоці, внаслідок чого в море вилилося близько 1500 тонн нафти. Навіть через рік після цього концентрація нафтопродуктів у воді у десятки разів перевищувала норму.
- Ліквідація наслідків таких забруднень потребує зусиль не однієї інституції, а міжнародного співробітництва.