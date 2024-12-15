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У Керченській протоці тонуть два російські танкери

ЗМІ повідомляють, що корпуси суден поламалися на дві частини після удару хвилі.

У Керченській протоці тонуть два танкери “Волгонефть 212” і “Волгонефть-239”, які розламало навпіл. Мазут з суден почав текти у воду.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські ЗМІ.

На “Волгонефти” перебувають 13 членів екіпажу, а на борту танкера було близько 4300 тонн мазуту.

Пізніше стало відомо, що слідом за танкером "Волгонефть-212" затонув ще один ‒ "Волгонефть-239". У нього також зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

З резервуарів “Волганефть-212” витекло чотири тисячі тонн мазуту. У морі утворилася величезна чорна пляма. 

Рятувальники на буксирах намагаються витягнути моряків із води.

ЗМІ з посиланням на джерела у службах пишуть, що причиною інцидентів є помилка екіпажу у складних погодних умовах, які не змогли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. Унаслідок одне судно отримало критичні пошкодження носової частини, інше також серйозно пошкоджено.

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