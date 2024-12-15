Циклон вбив щонайменше 11 людей на французькому архіпелазі Майотта

Це був найсильніший шторм у регіоні за понад 90 років.

Щонайменше 11 людей загинули унаслідок циклону, який зійшов на Майотту ‒ французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару, пише Reuters з посиланням на французьких синоптиків та місцеву владу.

За даними Meteo-France, циклон Чідо пронісся на Майоттою вночі, принісши вітер швидкістю понад 200 км/год і пошкодивши тимчасове житло, урядові будівлі та лікарню. Це був найсильніший шторм за понад 90 років у регіоні.

Кількість загиблих після циклону встановити було важко, також є занепокоєння щодо доступу до їжі, води та санітарії.

Додамо, майотта ‒ мусульманська земля, де померлих ховають протягом 24 годин.

Департамент Майотта розташований приблизно за 8000 км від Парижа. Він значно бідніший, ніж решта Франції, і десятиліттями бореться з бандитським насильством і соціальними заворушеннями.\