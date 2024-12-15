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В Ірані співачку заарештувала через те, що вона не носила хіджаб під час концерту на YouTube

Парасту Ахмаді затримали за порушення суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.

В Ірані співачку заарештувала через те, що вона не носила хіджаб під час концерту на YouTube
Парасту Ахмаді
Фото: Parastoo Ahmadi/Youtube

Влада Ірану заарештувала співачку Парасту Ахмаді за те, що вона не носила хіджаб під час віртуального концерту на YouTube, пише DW з посиланням на її захист.

Ахмаді затримали за порушення суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.

Проти 27-річної співачки було порушено справу за концертний виступ, під час якого вона була одягнена у довгу чорну сукну без рукавів ‒ без хіджабу.

Опублікувавши відео на YouTube, Ахмаді сказала: “Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яким я не могла ігнорувати; співати для землі, яку я пристрасно люблю”.

Її концерт зібрав понад 1,4 мільйона переглядів в Інтернеті, а користувачі хвалили її за мужність.

Адвокат Мілад Панахіпур заявив, що дівчину заарештували на півночі країни, а двох музикантів із її гурту затримали у їхній музичній студії в Тегерані.

“На жаль, ми не знаємо звинувачень проти пані Ахмаді, не знаємо, хто її заарештував, або місця її ув'язнення, але ми будемо розглядати це питання через судові органи", ‒ сказав Панахіпур інформаційному агентству Associated Press.

  • У 2022 році в Іран заарештували Магсу Аміні за недотримання правил носіння хіджабу. Поліція моралі піддала жінку катуванню. Після двох годин побиттів по голові і жорстокого залякування у неї стався мозковий і серцевий напад, і вона впала в кому і потім померла. Вона є однією з найвідоміших жертв агресії і насильства щодо жінок в Ірані. Загибель Аміні стала причиною масових протестів.
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