В Ірані співачку заарештувала через те, що вона не носила хіджаб під час концерту на YouTube

Парасту Ахмаді затримали за порушення суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.

Влада Ірану заарештувала співачку Парасту Ахмаді за те, що вона не носила хіджаб під час віртуального концерту на YouTube, пише DW з посиланням на її захист.

Ахмаді затримали за порушення суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.

Проти 27-річної співачки було порушено справу за концертний виступ, під час якого вона була одягнена у довгу чорну сукну без рукавів ‒ без хіджабу.

Опублікувавши відео на YouTube, Ахмаді сказала: “Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яким я не могла ігнорувати; співати для землі, яку я пристрасно люблю”.

Її концерт зібрав понад 1,4 мільйона переглядів в Інтернеті, а користувачі хвалили її за мужність.

Адвокат Мілад Панахіпур заявив, що дівчину заарештували на півночі країни, а двох музикантів із її гурту затримали у їхній музичній студії в Тегерані.

“На жаль, ми не знаємо звинувачень проти пані Ахмаді, не знаємо, хто її заарештував, або місця її ув'язнення, але ми будемо розглядати це питання через судові органи", ‒ сказав Панахіпур інформаційному агентству Associated Press.