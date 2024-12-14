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Естонії довелося спростовувати фейк російської пропаганди про штрафи за перегляд російських телеканалів

Насправді у країні заборонено надання доступу споживачам до телеканалів.

Естонії довелося спростовувати фейк російської пропаганди про штрафи за перегляд російських телеканалів
пропаганда

Міністерство внутрішніх справ Естонії з Департаментом захисту прав споживачів та технічного нагляду розвінчали фейк російської пропаганди про те, що у країні начебто штрафують за перегляд російських телеканалів, пише ERR.

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«Штраф за перегляд таких каналів не передбачено, проте кримінальною відповідальністю карається надання доступу споживачам до телеканалів, що перебувають під санкціями. За це може бути призначений або штраф або позбавлення волі строком до п'яти років», - повідомила прес-служба МВС.

Наразі міністерство не повідомило про те, чи поніс хтось покарання за порушення закону. Там лише зазначили, що не можуть оприлюднити інформацію про провадження, які не дійшли до стадії відкритого судового провадження.

  • Загалом в Естонії заблоковані 74 російські телеканали.
  • А ось у березні 2022 року сейм Латвії схвалив адміністративну відповідальність за незаконний перегляд контенту: покаранням за таке порушення у південних сусідів може стати попередження або штраф до 700 євро. В Естонії вважають, що, російська влада, яка розповсюджує невірні твердження, переплутала Естонію і Латвію.
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