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У Південній Кореї після імпічменту обов'язки президента виконуватиме прем'єр

Він пообіцяв підтримувати міцну безпекову позицію та «стабільно керувати» міжнародним авторитетом.

У Південній Кореї після імпічменту обов'язки президента виконуватиме прем'єр
Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су
Фото: Yonhap

Після того як президенту Південної Кореї Юн Сук Йолю оголосили імпічмент, його обов'язки перебрав на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.

Як пише Yonhap, він вже виступив публічно, і у своєму зверненні пообіцяв створити надійну систему безпеки, заявивши, що не допустить "навіть найменшої прогалини" в управління державними справами.

Також Хан Дак Су пообіцяв зробити все можливе для стабільного державного управління "відповідно до Конституції та законів", та підтримувати міцну безпекову позицію та «стабільно керувати» міжнародним авторитетом.

"Увесь кабінет докладе всіх зусиль, щоб зберегти довіру між Південною Кореєю та США, а також між Південною Кореєю, США та Японією та нашими країнами-партнерами", – сказав він.

  • Сьогодні парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який на початку грудня ввів воєнний стан в країні. Під час голосування у великих містах країни відбулися багатотисячні протести. Люди вийшли на вулиці з вимогою негайної відставки Юна.
  • Перед цим опозиційні партії Південної Кореї подали до Національних зборів країни нове клопотання про імпічмент президенту Юн Сок Йолю.
  • Нещодавно влада Південної Кореї наклала заборону на виїзд президента за кордон і провела обшук у його офісі під час розслідування введення воєнного стану. Також йому оголосили підозру у держзраді. 
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