У Південній Кореї після імпічменту обов'язки президента виконуватиме прем'єр

Після того як президенту Південної Кореї Юн Сук Йолю оголосили імпічмент, його обов'язки перебрав на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.

Як пише Yonhap, він вже виступив публічно, і у своєму зверненні пообіцяв створити надійну систему безпеки, заявивши, що не допустить "навіть найменшої прогалини" в управління державними справами.

Також Хан Дак Су пообіцяв зробити все можливе для стабільного державного управління "відповідно до Конституції та законів", та підтримувати міцну безпекову позицію та «стабільно керувати» міжнародним авторитетом.

"Увесь кабінет докладе всіх зусиль, щоб зберегти довіру між Південною Кореєю та США, а також між Південною Кореєю, США та Японією та нашими країнами-партнерами", – сказав він.