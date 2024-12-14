Покоївку Букінгемського палацу заарештували за хуліганство

Дрібний скандал напередодні різдвяних свят стався при британському королівському дворі: співробітницю резиденції Його Величності у Лондоні заарештували за влаштований у барі гармидер.

Як пише CNN, 24-річна жінка, що працює покоївкою у Букінгемському палаці, після пиятики розбила кілька склянок та поперевертала речі у громадському закладі. Поліція прибула на місце інциденту і затримала порушницю, інкримінуючи їй напад у стані алкогольного сп'яніння.

Виявилося, що жінка разом з близько 50 колегами влаштували різдвяну вечірку - одразу після офіційного вечірнього прийому для персоналу на честь свята. Речники королівської родини наголошують, що захід у барі не був організований палацом. Проте мають намір провести ретельну дисциплінарну перевірку і "вжити відповідних заходів".

Правоохоронці відпустили покоївку з-під варти на наступний день, обмежившись попередженням.