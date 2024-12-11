За півроку 2024 року Укрзалізниця недоотримала понад 70 млн гривень, які “осіли” в кишенях зловмисників.

Нацполіція підозрює службовців Укрзалізниці у організації схеми “поборів” на поїздах міжнародного сполучення

Нацполіція підозрює групу службовців Укрзалізниці у організації схеми “поборів” на поїздах міжнародного сполучення.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

“Організував кримінальні схеми голова однієї із профспілкових організацій – “тіньовий” куратор за всіма процесами, що стосуються пасажирських перевезень залізницею. Для цього він підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців очолюваного ним раніше виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили що з кожного рейсу начальник поїзду повинен був занести від 2 тис. гривень з маршруту по Україні та від 2 тис. до 5 тис. євро з найпопулярніших закордонних сполучень.

За півроку 2024 року Укрзалізниця недоотримала понад 70 млн гривень, які “осіли” в кишенях зловмисників.

Правоохоронці зазначили, що попит на квитки міжнародного сполучення складає 60 пасажирів на одне місце, тому підозрювані запровадили кілька кримінальних схем на квитках до Варшави, Будапешту-Відня, Перемишля, Хелму, Кишинева.

“Голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників та пояснював “правила гри”, а також приймав рішення щодо пролонгації трудових контрактів”, - зазначили в поліції, і додали, що схвалені кандидатури повинні були вступити до профспілки та кожного місяця сплачувати внески.

Щомісячно ця сума складала 350 тис. гривень з усіх членів профспілки.

За першою схемою провідники продавали пасажирам місця у службових купе за 300-500 євро. Залежно від виду потягу, у вагоні було 4-6 таких місць.

Учасники другої схеми до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця та напередодні відправлення рейсів продавали їх пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість.

Отримані за такими схемами кошти не відображалися у фінансовій звітності, а розподілялися між усіма учасниками. Левова частка передавалася голові профспілки.

Слідчі повідомили про підозру 10-ти учасникам злочинної організації. Їхні дії кваліфіковані:

- ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

- ч. 1 та 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В ході понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей в національній та іноземній валюті на суму майже 5 млн гривень, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.

Зараз тривають слідчі дії щодо оголошення підозр іншим членам злочинного угруповання та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.