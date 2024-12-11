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На ТОТ Херсонщини російські військові розповідають дітям у садочках про вбивства

Окупанти перетворюють шкільні заклади на інструменти для контролю і залякування.

На ТОТ Херсонщини російські військові розповідають дітям у садочках про вбивства
Фото: Центр національного спротиву

На території тимчасово окупованої Херсонщини місцеві колаборанти відпрацьовують завдання Кремля щодо асиміляції українських дітей. Вони запрошують в заклади освіти російських військових. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"До дня героїв “отєчества”, яке на ТОТ розтягнули у святкуванні на увесь тиждень, завідувачка-колаборантка Таврійського дитячого садочку “Ромашка” привела до діток так званих героїв сво та поліцаїв. Кремлівські терористи розповідали малечі про “подвиги” загарбників і як важливо у майбутньому також поповнювати ряди армії рф", — ідеться у повідомленні.

У спротиві додають, що ситуація в закладах освіти на тимчасово окупованих територіях України стає все більш трагічною. 

Діти, як і раніше, залишаються одними з головних мішеней для політики Кремля, а самі шкільні заклади перетворюються на інструменти для контролю і залякування.

В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях росіяни встановили скриньки для анонімних доносів, куди закликають писати листи щодо "нелояльних" осіб.

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