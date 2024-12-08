Росіяни закликають школярів на ТОТ доносити на "нелояльних" осіб

В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях росіяни встановили скриньки для анонімних доносів, куди закликають писати листи щодо "нелояльних" осіб.

Про це пише Центр національного спротиву.

Учнів на ТОТ закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів.

Всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам ФСБ. Водночас школи й без доносів формують списки нелояльних дітей, які передають в управління окупаційних адміністрацій.