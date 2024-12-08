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Росіяни атакували з ворожих безпілотників Кіндійку на Херсонщині, троє поранених

Російська армія від ранку обстрілює Кіндійку.

Росіяни атакували з ворожих безпілотників Кіндійку на Херсонщині, троє поранених
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Від ранку російські військові скинули три вибухівки з дронів на жителів Кіндійки Херсонської області. 

Як повідомляють у Херсонській ОВА, внаслідок атаки о 10 ранку постраждав 42-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Також до лікарні з Кіндійки доправлено 59-річного чоловіка. 

"Близько 11.30 чоловік потрапив під скид ворогом вибухівки з дрона і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого стегна".

Через дронову атаку постраждала 40-річна жінка була біля будинку. Потерпілу ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, контузією та відкритою раною обличчя.

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