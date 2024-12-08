​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Східний щит
Східний щит
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони зупинили наступ росіян біля Кругляківки на Харківщині

Українські бійці знищили бронетранспортери та бойову машину окупантів та ліквідували 5 росіян.

Сили оборони зупинили наступ росіян біля Кругляківки на Харківщині
Фото: Скріншот

Сили оборони України відбили наступ противника біля села Кругляківка Куп’янського району Харківській області.

Про це йдеться у телеграм-каналі Національної гвардії України.

“Бійці батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОШБр у співпраці з Першою Президентською бригадою НГУ “Буревій” відбив накат противника біля населеного пункту Кругляківка”, ‒ зазначили нацгвардійці. 

Ворог висувався зранку під час поганої видимості, намагаючись затягнути піхоту. 

“Знищили 2 МТ-ЛБ та БМП, ліквідували 5 окупантів, 1 – поранили”, ‒ додали військові.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Під час спроби штурмів позицій підрозділів Сил оборони на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати. Силам оборони вдалося успішно відбити їхню атаку поблизу Нелипівки, знищити всю їхню техніку та знешкодити майже всю живу силу загарбників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies