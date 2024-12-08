Сили оборони зупинили наступ росіян біля Кругляківки на Харківщині

Українські бійці знищили бронетранспортери та бойову машину окупантів та ліквідували 5 росіян.

Сили оборони України відбили наступ противника біля села Кругляківка Куп’янського району Харківській області.

Про це йдеться у телеграм-каналі Національної гвардії України.

“Бійці батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОШБр у співпраці з Першою Президентською бригадою НГУ “Буревій” відбив накат противника біля населеного пункту Кругляківка”, ‒ зазначили нацгвардійці.

Ворог висувався зранку під час поганої видимості, намагаючись затягнути піхоту.

“Знищили 2 МТ-ЛБ та БМП, ліквідували 5 окупантів, 1 – поранили”, ‒ додали військові.

Під час спроби штурмів позицій підрозділів Сил оборони на Торецькому напрямку росіяни використовують самокати. Силам оборони вдалося успішно відбити їхню атаку поблизу Нелипівки, знищити всю їхню техніку та знешкодити майже всю живу силу загарбників.