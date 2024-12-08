Внаслідок російських обстрілів Покровська Донецької області знеструмлені три мікрорайони

Також пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільний автомобіль.

У Покровську Донецької області внаслідок російських обстрілів знеструмлені три мікрорайони.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"Минулої доби ворог декілька разів завдавав ударів по Покровську. О 7:10 стався артилерійський обстріл східної частини міста: пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільний автомобіль. Крім того, в результаті обстрілу було знеструмлено мікрорайони "Сонячний", "Шахтарський", "Лазурний", — йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав удару по західній частині міста, в результаті чого пошкоджено приватне домоволодіння та газопровід.

Російська армія завдала артилерійського обстрілу у центральній частині Покровська, внаслідок чого пошкоджено три багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.