АТЕШ: росіяни укріплюють набережну Євпаторії та облаштовують нові позиції для стрільби

Подібні укріплення створюють на всьому західному узбережжі Криму

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти укріплюють набережну Євпаторії, де облаштовують нові позиції для стрільби.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Під час розвідки набережної Євпаторії агент руху "Атеш" зафіксував створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додають, що такі заходи спрямовані на придушення та виявлення партизанського руху, попри заяви окупантів про "повний контроль" за ситуацією на півострові.

За даними партизан, подібні укріплення створюють на всьому західному узбережжі Криму, зокрема в Євпаторійському та Чорноморському районах.