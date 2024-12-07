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Головне за суботу, 7 грудня: зустріч в Парижі, наслідки обстрілу Запоріжжя

Бойові дії на Донеччині, 91 бойове зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1018-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 7 грудня: зустріч в Парижі, наслідки обстрілу Запоріжжя
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

У Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із лідером Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський і Трамп прибули до Парижа на відкриття відремонтованого собору Паризької Богоматері. Планувалося, що у заході візьме участь близько 40 лідерів держав.

Зустріч тривала 35 хвилин, після чого обраний президент США і президент України у супроводі Макрона вийшли з палацу, обмінялися рукостисканням і вирушили до своїх авто.

Володимир Зеленський прокоментував зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і лідером Франції Еммануелем Макроном, назвавши її «хорошою, продуктивною».

«Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішуче. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо», - розповів український президент.

Зеленський додав, що лідери «домовилися працювати далі» і що «мир завдяки силі можливий».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 7 грудня відбулося 91 боєзіткнення.

Захисники України зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі зосереджують зусилля на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках та на Курщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 грудня – в новині.

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу 6 грудня, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Наразі кількість потерпілих сягнула 27. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка.

«На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно», - додав Федоров.

Завдяки спецопераціям українських захисників третина об'єктів паливного сектору РФ уражена або пошкоджена, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД.

"Третина (об'єктів в РФ, - ред.) тією чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", — зазначає Юсов.

Юсов нагадав також, що завдяки санкціям та атакам українських дронів у Росії проблеми імпортом паливно-мастильних матеріалів.

Укренерго оприлюднило інформацію про час застосування і обсяг обмежень електропостачання 8 грудня.

За інформацією компанії, для побутових споживачів упродовж 14:00 – 18:00 діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу світло відключатимуть упродовж 9:00 – 19:00. Укренерго повідомило, що завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово поліпшують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки Росії 28 листопада.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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