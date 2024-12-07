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​На Харківщині від вибуху невідомого предмета постраждав 12-річний хлопчик

Пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці.

​На Харківщині від вибуху невідомого предмета постраждав 12-річний хлопчик
Ілюстративне фото

На Харківщині від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 12-річний хлопчик.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Після 14 години у селі Качалівка Богодухівського району від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждала дитина", – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, 12-річний хлопчик зазнав уламкових поранень, госпіталізований до медичного закладу. Пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці.

За даними ДСНС, станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей. Крім того, поранень зазнали 608 людей, із них – 74 дитини.

Нагадаємо, що від початку року на притипіхотних мінах підірвалися понад 1000 цивільних. З них 333 особи загинули та 750 зазнали поранень. 

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