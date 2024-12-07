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Удар РФ по Запоріжжю: ідентифікація тіл продовжується

10 цивільних загинули, серед них — 2 дітей.

Удар РФ по Запоріжжю: ідентифікація тіл продовжується
Фото: Іван Федоров

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня кількість поранених збільшилася до 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них — 2 дітей. Ідентифікація тіл продовжується.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю. Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому", — зазначає Федоров.

Поранення дістали 26 людей, 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей.

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