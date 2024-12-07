Лубінець: випадків розстрілів українських військових армією РФ побільшало

Останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.

Останнім часом випадків розстрілів українських військових російськими окупантами побільшало.

Про це зазначає омбудсман Дмитро Лубінець в телеефірі, пише Укрінформ.

"Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії", — каже Лубінець.

За словами Уповноваженого, росіяни кладуть українських військовополонених на землю і потім впритул розстрілюють. "Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", — сказав Лубінець.

Якщо раніше інформацію про розстріли отримували від українських розвідувальних органів, то останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.

"Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують", — сказав уповноважений ВР із прав людини.