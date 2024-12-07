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На Донеччині з лінії фронту евакуйовали 570 осіб, з них — 53 дитини

За добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

На Донеччині з лінії фронту евакуйовали 570 осіб, з них — 53 дитини
З Красногорівки евакуювали ще 6 людей
Фото: Скріншот з відео

У Донецькій області з лінії фронту евакуйовали ще 570 цивільних, серед яких 53 дитини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.

"Загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 570 осіб, зокрема 53 дитини", — ідеться в повідомленні.

Обстріли Донеччини

Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську пошкоджено 2 будинки і газогін, у Котлиному поранено 2 людини, зруйновано будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.

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