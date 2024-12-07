На Донеччині з лінії фронту евакуйовали 570 осіб, з них — 53 дитини

У Донецькій області з лінії фронту евакуйовали ще 570 цивільних, серед яких 53 дитини.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.
"Загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 570 осіб, зокрема 53 дитини", — ідеться в повідомленні.
Обстріли Донеччини
Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську пошкоджено 2 будинки і газогін, у Котлиному поранено 2 людини, зруйновано будинок.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.
- У Покровській громаді Донецької області росіяни атакували трьома FPV-дронами територію вугільного підприємства.