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На Донеччині російській FPV-дрони атакували вугільне підприємство, двоє працівників поранені

Постраждали водій та охоронець підприємства.

На Донеччині російській FPV-дрони атакували вугільне підприємство, двоє працівників поранені
Фото: Facebook/Михайло Федоров

У Покровській громаді Донецької області росіяни атакували трьома FPV-дронами територію вугільного підприємства. 

Про це інформує Покровська МВА.

"Близько 11:40 (6 грудня, - ред) зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у с. Котлине. Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: водій КрАЗу 1988 р.н. має закритий перелам лівого передпліччя; охоронець, 1966 р.н. – осколкові поранення спини та лівого стегна", — ідеться у повідомленні. 

Крім того внаслідок атаки пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль. Підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено. 

  • Вранці 7 грудня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про двох поранених внаслідок російських обстрілів.
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