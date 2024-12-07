На Донеччині російській FPV-дрони атакували вугільне підприємство, двоє працівників поранені

У Покровській громаді Донецької області росіяни атакували трьома FPV-дронами територію вугільного підприємства.

Про це інформує Покровська МВА.

"Близько 11:40 (6 грудня, - ред) зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у с. Котлине. Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: водій КрАЗу 1988 р.н. має закритий перелам лівого передпліччя; охоронець, 1966 р.н. – осколкові поранення спини та лівого стегна", — ідеться у повідомленні.

Крім того внаслідок атаки пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль. Підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.