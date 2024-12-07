Росіяни відправляють курсантів на війну в Україну під виглядом "практики"

Російські курсанти "практикуються" у 336-й бригаді морської піхоти на Покровському напрямку.

Росіяни почали відправляти курсантів Академії Військово-Морського Флоту на війну в Україну під виглядом "практики".

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Інформатор, який працює в Академії Військово-Морського Флоту в Сосновому Бору Ленінградської області, повідомив, що військове керівництво активно використовує курсантів для участі у війні проти України", — йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, під виглядом "практики" їх відправляють у зони бойових дій у Запорізьку та Донецьку області.

"Достовірно відомо, що вони "практикуються" у 336-й бригаді морської піхоти, що задіяна на Покровському напрямку", — зазначають в "АТЕШ".

До слова, Академія Військово-Морського Флоту РФ спеціалізується на підготовці екіпажів атомних підводних човнів і фахівців з ядерних енергетичних установок.