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Росіяни обстріляли північне прикордоння України, є постраждалі

Внаслідок ударів армії РФ постраждала одна людина, пошкоджені будинки.

Росіяни обстріляли північне прикордоння України, є постраждалі

Впродовж минулої доби внаслідок обстрілів РФ по прикордонних областях України поранень зазнала 1 цивільна особа. Пошкоджено приватні житлові будинки. 

Про це інформують в ОК "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 18 обстрілів (33 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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