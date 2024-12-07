Росіяни обстріляли північне прикордоння України, є постраждалі

Впродовж минулої доби внаслідок обстрілів РФ по прикордонних областях України поранень зазнала 1 цивільна особа. Пошкоджено приватні житлові будинки.
Про це інформують в ОК "Північ".
"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 18 обстрілів (33 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
- Уночі 7 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади.