Російська армія вже втратила понад 750 тисяч військових

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 751 910 військових, за добу втрати російських військ складають 1300 солдатів.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб,

танків ‒ 9514 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17) од,

артилерійських систем – 21055 (+12) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1022 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19),

крилаті ракети ‒ 2857 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 3633 (+0)

Дані уточнюються.