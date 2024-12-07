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Російська армія вже втратила понад 750 тисяч військових

За добу Сили оборони ліквідували 1300 росіян.

Російська армія вже втратила понад 750 тисяч військових
Фото: надано автором

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 751 910  військових, за добу втрати російських військ складають 1300 солдатів.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 751 910 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9514 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17) од,
  • артилерійських систем – 21055 (+12) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1022 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3633 (+0)

Дані уточнюються.

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