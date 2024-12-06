​Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно повернувся з Румунії в Україну

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Румунії до України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Як з’ясувалося, це був громадянин України, який на початку жовтня самовільно залишив місце служби”, - розповіли прикордонники.
Як вони уточнили, затриманий чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і вирішив повернутись в Україну.
Тоді він вирішив скористатись нововведенням у статті 401 Кримінального кодексу України, яке дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, і знову стати до лав ЗСУ.
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