“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
ГоловнаСуспільствоПодії

​Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно повернувся з Румунії в Україну

Перед тим військовослужбовець пішов у СЗЧ та втік з країни.

​Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно повернувся з Румунії в Україну
​Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно повернувся з Румунії в Україну
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Румунії до України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Як з’ясувалося, це був громадянин України, який на початку жовтня самовільно залишив місце служби”, - розповіли прикордонники.

Як вони уточнили, затриманий чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і вирішив повернутись в Україну. 

Support LB.ua

Тоді він вирішив скористатись нововведенням у статті 401 Кримінального кодексу України, яке дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, і знову стати до лав ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies