Перед тим військовослужбовець пішов у СЗЧ та втік з країни.

​Прикордонники затримали чоловіка, який незаконно повернувся з Румунії в Україну

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Румунії до України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Як з’ясувалося, це був громадянин України, який на початку жовтня самовільно залишив місце служби”, - розповіли прикордонники.

Як вони уточнили, затриманий чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і вирішив повернутись в Україну.

Тоді він вирішив скористатись нововведенням у статті 401 Кримінального кодексу України, яке дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, і знову стати до лав ЗСУ.