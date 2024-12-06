У Львівській області затримали іноземця, який шість років перебував у розшуку Інтерполу

Його підозрюють в участі в наркосиндикаті.

У Львівській області СБУ затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого розшукував Інтерпол. Це іноземець, який приїхав до України, аби уникнути відповідальності.

Його підозрюють в участі у організованому злочинному угрупованні, яке займалося контрабандою та збутом психотропів на території ЄС. Про це повідомили в СБУ.

"Зловмисник 6 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу", – йдеться у повідомленні.

Для затримання підозрюваного СБУ провела багатоетапну операцію. Нині він перебуває під вартою в очікуванні екстрадиції.