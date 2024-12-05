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СБУ затримала залізничника, який допомагав окупантам відновлювати зв’язок на Харківщині

Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

СБУ затримала залізничника, який допомагав окупантам відновлювати зв’язок на Харківщині
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала залізничника, який допомагав російським окупантам відновлювати зв’язок у Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

Колаборантом виявився колишній заступник начальника виробничого підрозділу "Куп'янська дистанція сигналізації та зв'язку" регіональної філії "Південна залізниця".

Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом і погодився обійняти "посаду" начальника ділянки зв’язку цеху у так званому підприємстві "Куп'янська залізниця", яке створили окупанти.

Чоловік займався відновленням звʼязку у місцях базування військової комендатури збройних сил РФ. Окрім цього, він забезпечував безперебійну роботу зв’язку на залізничних об’єктах, за допомогою яких ворог перекидав військову техніку, озброєння та боєприпаси до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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