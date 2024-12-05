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Deep State: окупанти захопили Благодатне

Силам оборони, за даними аналітиків, вдалося звільнити Новий Комар. 

Deep State: окупанти захопили Благодатне
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Російська армія окупувала Благодатне, йдеться в оновлених даних мапи Deep State.

За даними аналітиків, росіяни просунулися в Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка. Однак, за їхньою інформацією, є успіхи і в захисників: вони звільнили Новий Комар (Донецька область). 

"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комарем", – йдеться у повідомленні.

Фото: Deep State

  • Російська армія не полишає спроб захопити Покровськ – районний центр у Донецькій області. На захоплення міста ворог протягом місяців скеровує значні сили і найбільш підготовлені війська.
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