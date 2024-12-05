Deep State: окупанти захопили Благодатне

Російська армія окупувала Благодатне, йдеться в оновлених даних мапи Deep State.

За даними аналітиків, росіяни просунулися в Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка. Однак, за їхньою інформацією, є успіхи і в захисників: вони звільнили Новий Комар (Донецька область).

"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комарем", – йдеться у повідомленні.

Фото: Deep State