Deep State: окупанти захопили Благодатне

Російська армія окупувала Благодатне, йдеться в оновлених даних мапи Deep State.
За даними аналітиків, росіяни просунулися в Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка. Однак, за їхньою інформацією, є успіхи і в захисників: вони звільнили Новий Комар (Донецька область).
"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комарем", – йдеться у повідомленні.
- Російська армія не полишає спроб захопити Покровськ – районний центр у Донецькій області. На захоплення міста ворог протягом місяців скеровує значні сили і найбільш підготовлені війська.