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Омбудсман розкритикував свого представника за слова про "перемогу над бусифікацією"

За словами уповноваженого, "про здобутки йтися не може".

Омбудсман розкритикував свого представника за слова про "перемогу над бусифікацією"
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у власному Telegram-каналі спростував заяву свого представника у Києві та Київській області щодо нібито "майже повного викорінення так званої бусифікації".

Омбудсман заявив, що Микита Козиренко "не займається цим питанням", а його слова були "вирвані з контексту". 

Лубінець нагадав, що він та його представники у регіонах "реагують на випадки неправомірних дій працівників ТЦК". За їхніми зверненнями відкрито дисциплінарні та кримінальні провадження щодо випадків так званої "бусифікації".

"Але про жодну перемогу й здобутки йтися не може", - підкреслив омбудсман і закликав ЗМІ, які розтиражували заяву Козиренка, розмістити спростування. 

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