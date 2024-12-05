Омбудсман розкритикував свого представника за слова про "перемогу над бусифікацією"

За словами уповноваженого, "про здобутки йтися не може".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у власному Telegram-каналі спростував заяву свого представника у Києві та Київській області щодо нібито "майже повного викорінення так званої бусифікації".

Омбудсман заявив, що Микита Козиренко "не займається цим питанням", а його слова були "вирвані з контексту".

Лубінець нагадав, що він та його представники у регіонах "реагують на випадки неправомірних дій працівників ТЦК". За їхніми зверненнями відкрито дисциплінарні та кримінальні провадження щодо випадків так званої "бусифікації".

"Але про жодну перемогу й здобутки йтися не може", - підкреслив омбудсман і закликав ЗМІ, які розтиражували заяву Козиренка, розмістити спростування.