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Держспецзв’язку готова передати свою землю у Львові УГКЦ

Йдеться про земельну ділянку поруч із Собором Святого Юра.

Держспецзв’язку готова передати свою землю у Львові УГКЦ
Собор Святого Юра у Львові
Фото: mapio.net

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) погодилась передати свою землю у Львові УГКЦ.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Від середини минулого століття Держспецзв’язку володіла земельною ділянкою поруч із Собором Святого Юра. Свого часу там розміщувалося спеціальне обладнання, більшість якого на вимогу ЮНЕСКО була демонтована. 

“Розуміючи важливість цієї земельної ділянки для культурної спадщини Львова, Держспецзв’язку готова передати земельну ділянку Курії Львівської Архиєпархії Української греко-католицької церкви, з повним дотриманням встановлених законодавством процедур”, - йдеться у повідомленні.

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За словами учасників зустрічі, проблему львівських земель Держспецзв’язку вдалося зрушити з місця і визначити вектор, за яким сторони рухатимуться далі для повного розв’язання конфліктного питання.

Тепер напрацьовується проєкт мирової угоди у судовій справі про витребування земельної ділянки, яка розглядається Господарським судом Львівської області.

Судові процеси з приводу земельної ділянки тривають з 2020 року.

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